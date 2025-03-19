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        Çorum'da kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 2'ye yükseldi

        Çorum'da kahvehaneye düzenlenen 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda ölü sayısı 2'ye yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 02:10 Güncelleme: 19.03.2025 - 02:10
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        Çorum'da kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 2'ye yükseldi
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        Çorum'da kahvehaneye düzenlenen 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda ölü sayısı 2'ye yükseldi.

        Çorum Adliyesi'nin yanındaki kahvehaneye 6 Mart'ta düzenlenen 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda yaralanan ve 13 gündür tedavisi süren Salih Sarıçam (46), yaşamını yitirdi.

        Çorum Belediyesinde işçi olarak çalışan Sarıçam'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

        Saldırıda yaralanan İ.Y, Ş.M. ve O.Z'nin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği öğrenildi.

        6 Mart'ta Hüseyin Can S'nin Çorum Adliyesi'nin yanındaki kahvehaneye düzenlediği silahlı saldırıda Barış Can Özel, Salih Sarıçam, İ.Y, Ş.M ve O.Z. yaralanmıştı. Yaralılardan Barış Can Özel, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Olayın ardından kaçan ve kent merkezinde polis ekiplerince yakalanan Hüseyin Can S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Saldırı anını kahvehanenin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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