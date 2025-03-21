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        Çorum Belediyesi, şebeke suyu altyapısına 1 milyar liralık yatırım yaptı

        Çorum Belediyesince, su şebekesinde yaşanacak arıza durumunda kentin yaklaşık yüzde 80'ine su verilmesini sağlayacak 1 milyar lira bütçeli terfi istasyonu çalışmalarının başladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 14:52 Güncelleme: 21.03.2025 - 15:07
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        Çorum Belediyesi, şebeke suyu altyapısına 1 milyar liralık yatırım yaptı
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        Çorum Belediyesince, su şebekesinde yaşanacak arıza durumunda kentin yaklaşık yüzde 80'ine su verilmesini sağlayacak 1 milyar lira bütçeli terfi istasyonu çalışmalarının başladığı bildirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gülabibey Mahallesi'nde inşasına başlanan İçme Suyu Terfi İstasyonu'nda inceleme yaptı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Aşgın, terfi istasyonuna su aktaracak 20 kilometre uzunluğundaki isale hattı için de çalışmaların başladığını belirtti.

        Terfi istasyonu sayesinde, şebekede yaşanacak herhangi bir arızada şehrin yüzde 80'ine su verileceğini belirten Başkan Aşgın "Çorum’un geleceğine yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan su arıtma istasyonumuzdan buradaki içme suyu terfi istasyonuna yeni hat çekiyoruz. Binlik çelik borularla yaklaşık 20 kilometrelik bir hat döşeyeceğiz. 1 milyar lira maliyetindeki bu yatırım sayesinde burası hem depo görevi görecek hem de terfi istasyonu olacak. Halihazırda kullandığımız ana isale çelik hatlarımızda oluşabilecek bir arızada şehrin yüzde 80’lik kısmına bu hattan su verebileceğiz." ifadelerini kullandı.

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