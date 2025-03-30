Kargı'da protokol üyeleri ve vatandaşlar bayramlaştı
Çorum'un Kargı ilçesinde düzenlenen törenle protokol üyeleri ve vatandaşlar bayramlaştı.
Çorum'un Kargı ilçesinde düzenlenen törenle protokol üyeleri ve vatandaşlar bayramlaştı.
Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, Belediye Başkanı Hamit Dereli, Müftü Ümit Çimen ve vatandaşlar, bayram namazını Mihri Hatun Camisi'nde kıldı.
Bayram namazının ardından İsrail'in saldırıları nedeniyle zor durumda bulunan Filistin halkının kurtuluşu için dua edildi.
Duanın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, cami bahçesinde bayramlaştı.
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