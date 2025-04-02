Hayalindeki "mis kokulu iş"i TKDK desteğiyle kurdu, ihracata hazırlanıyor

KEMAL CEYLAN - Çorum'da ailesi üç nesildir kasaplık yapan Ali İlker Tosun, "mis gibi kokacağı bir iş sahibi olma" hayalini Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğiyle kurduğu kolonya üretilen ve tıbbi aromatik bitkilerden yağ elde edilen fabrikasıyla gerçekleştirdi.

Çocukluk döneminde ailesine ait kasap dükkanında çıraklık yapan Tosun, üzerine sinen et kokusundan rahatsız olarak bir gün mis gibi kokacağı bir iş yapmanın hayalini kurdu.

Üniversite yıllarında öğrenci evinin bir odasına kurduğu mütevazi laboratuvarda hobi olarak esans denemeleri yapan, eğitiminin ardından evlenen ve İstanbul'da özel bir bankada iş hayatına atılan Tosun, zamanla hobisini geliştirerek çevresinde talep edilen kokular yapmaya başladı.

Bu süreçte bazı fabrikaları gezerek ham madde ve üretim süreçlerini öğrenen Tosun, çevresindeki talebin artması üzerine, eşinin de maddi ve manevi desteğiyle İstanbul'da 40 metrekare dükkanda esans üretimine başladı.

Bir süre bankacılık ve koku üretimini birlikte götüren Tosun, daha sonra bankadan ayrılarak 2013'te üretimini Çorum'da sürdürmeye karar verdi.

Çorum Sanayi Sitesi'nde 250 metrekare alanda ilk üretimini yapan Tosun, kısa süre sonra dükkanını 400 metrekareye, ardından 800 metrekareye yükseltti. Bu dönemde 25 ilde bayi ve şubeler açan Tosun, talebe yetişebilmek için 2020'de 1600 metrekare alana sahip yeni bir iş yerine taşındı. Esans üretimi için ihtiyaç duyduğu ham maddeyi de üretebileceği fabrika kurmayı hedefleyen Tosun, bu süreçte TKDK Çorum İl Koordinatörlüğünün yönlendirmesiyle Çorum Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) yatırım yapmaya karar verdi. Hazırladığı 7,2 milyon lira bütçeli yatırım projesi için TKDK'den 3,8 milyon lira hibe desteği almaya hak kazanan Tosun, kısa süre önce inşası tamamlanan fabrikasında yaklaşık 100 farklı tıbbi aromatik bitkinin yağını üreterek kendi markası olan kolonya ve parfümlerde kullanıyor. Tosun, AA muhabirine, geldiği noktaya bazen kendisinin de inanamadığını, ancak dürüst şekilde azimle çalışan herkesin başarılı olacağına inandığını söyledi. İstanbul'da kullandığı malzemeyi getirdiğinde Çorum'daki 250 metrekarelik dükkanın ancak 20 metrekaresini doldurabildiğini belirten Tosun, "İş o kadar gözümde büyüyordu ki 'ben bu kadar alanda ne yapacağım, burayı nasıl dolduracağım' diye düşündüm. Siz doğru işler yaptığınızda Rabb'im bir şekilde kapıları açıyor. Kısa süre sonra 250 metrekare bize yetmemeye başladı. Dükkanı 400 metrekareye çıkardık, ardından karşımızdaki 400 metrekarelik dükkanı da kiraladık. 2020'de ise Çorum-Ankara kara yolu kenarında 1600 metrekarelik yeni yerimize taşındık." dedi.

Şu anda Çorum OSB'deki 11 bin metrekare alanda üretim yaptıklarını dile getiren Tosun, "Aslında bugün geldiğim noktayı ilk başladığım dönemde hayal etmem bile çok zordu. Çocukluk döneminden gelen bir fabrika hayali vardı bende ama çok uzak görüyordum. TKDK bu anlamda beni teşvik eden, yatırıma girmemde öncü olan kurumlardan biridir." diye konuştu. - "TKDK olmasaydı aslında ben bu işe cesaretlenemezdim" Sermayesi olmamasına karşın TKDK'nin verdiği güvenle yatırıma giriştiğini anlatan Tosun, "TKDK'nin manevi desteğini çok önemsiyorum. TKDK olmasaydı aslında ben bu işe cesaretlenemezdim, bu işe girişemezdim. Çünkü TKDK beni cesaretlendiren kurum oldu. TKDK'nin verdiği destekle biz biraz daha katma değerli ürünler üretmeye başladık. Burada yeni tesiste aromatik yağlar üretmeye başladık. Kolonyada kullandığımız birçok uçucu yağları kendi bünyemizde üretmeye başladık. Bu anlamda TKDK'nin bize AR-GE ve farklı ürün üretme anlamında da çok büyük desteği oldu. 100'e yakın bitkinin yağını burada çıkarıyoruz ve bunların hidrosollerini kullanıyoruz." şeklinde konuştu.