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        Çorum'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

        Çorum'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 20:19 Güncelleme: 07.04.2025 - 21:00
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        Çorum'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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        Çorum'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        M.M.A. (27) idaresindeki 19 ADR 688 plakalı motosiklet, Çorum-Mecitözü kara yolu Elvançelebi kavşağında yol kenarındaki bariyere çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ağır yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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