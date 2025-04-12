Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        20 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, Çorum'da devam ediyor

        Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 20 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, Çorum'da devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 13:06 Güncelleme: 12.04.2025 - 13:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        20 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası, Çorum'da devam ediyor
        ABONE OL

        Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 20 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, Çorum'da devam ediyor.

        Çorum'daki yeni spor salonunda gerçekleştirilen şampiyonada, 60 kulüpten 350 sporcu madalya mücadelesi veriyor.

        Vali Ali Çalgan, düzenlenen töreninde yaptığı konuşmada, sporculara başarı dileklerini iletti.

        Çorum'un Türk güreş sporuna çok büyük isimler kazandırdığını belirten Çalgan, "Çorum'da büyük güreş organizasyonları yapılıyor. İnşallah bundan sonra da ilimizde büyük organizasyonlar gerçekleştireceğiz." dedi.

        Şampiyonanın başarıyla tamamlanmasını temenni eden Çalgan, "Buradan çok mücadele edenin, en çok gayret gösterenin, en ahlaklısının, en centilmeninin kazanacağı ve nihayet Türk sporunun kazanacağı bir organizasyon olmasını diliyorum." diye konuştu.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da, bütün spor dallarının önemli olduğunu vurguladı.

        Çorum'un sanayi, tarım ve kültür şehri olduğunu, aynı zamanda bir spor şehri olması için yatırımlar yaptıklarına dikkati çeken Aşgın, "6 yılda yaptığımız yatırımlarla, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın katkılarıyla, federasyonlarımızın destekleriyle, spor kulüplerimizin, sivil toplum örgütlerimizin katkılarıyla şu an şehrimiz ne kadar sanayi, kültür, tarım şehriyse o kadar spor şehri de oldu." ifadelerini kullandı.

        Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı İsmail Yağbat da Çorum'un güreş branşına sağladığı katkılardan ötürü yerel yöneticilere teşekkür etti.

        Şampiyonanın 6 gün süreceğini bildiren Yağbat, sporculara başarı dileklerinde bulundu.

        Konuşmaların ardından şampiyona 55-63-72-82 ve 97 kilolardaki güreşçiler, Türkiye şampiyonu olmak için mücadele etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        Yürek yakan kaza! Nazım komiser ağlattı!
        Yürek yakan kaza! Nazım komiser ağlattı!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        "Tacize uğradım ve şiddet gördüm"
        "Tacize uğradım ve şiddet gördüm"
        Kurtlar ve tilkiler aynı şehirde görüntülendi! Belgesel gibi...
        Kurtlar ve tilkiler aynı şehirde görüntülendi! Belgesel gibi...
        Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
        Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
        Siyasette eşitlik halen uzak
        Siyasette eşitlik halen uzak
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        Türkiye'de 30, Ankara'da 2 taneydi! 430 bin TL değerinde köpeği çaldı!
        Türkiye'de 30, Ankara'da 2 taneydi! 430 bin TL değerinde köpeği çaldı!
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        Türkiye karşıtı slogana ceza
        Türkiye karşıtı slogana ceza
        Emekli işçinin aylığı düşer mi?
        Emekli işçinin aylığı düşer mi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bir divanın sahne arkası
        Bir divanın sahne arkası
        Kız arkadaşını ağır yaraladı, annesini öldürdü
        Kız arkadaşını ağır yaraladı, annesini öldürdü
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Yurt genelinde kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Yurt genelinde kar ve sağanak!
        Baget ekmeğin alametifarikası nedir?
        Baget ekmeğin alametifarikası nedir?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kargı'da kar yağışı etkili oldu
        Kargı'da kar yağışı etkili oldu
        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Manisa FK'yi konuk edecek
        Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de yarın Manisa FK'yi konuk edecek
        Çorum'da bir kişi başından silahla vurulmuş halde yaralı bulundu
        Çorum'da bir kişi başından silahla vurulmuş halde yaralı bulundu
        Çorum'da buzlanma ve sis etkili oldu
        Çorum'da buzlanma ve sis etkili oldu
        Çorum'da tırla çarpışan kamyondaki 3 kişi yaralandı
        Çorum'da tırla çarpışan kamyondaki 3 kişi yaralandı
        Çorum'da 3 aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Çorum'da 3 aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı