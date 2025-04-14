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        Çorum'da çiftçilere 6 bin 350 kilogram tohum dağıtıldı

        Çorum'un Dodurga ilçesinde atıl tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması amacıyla 57 çiftçiye 6 bin 350 kilogram çeltik ve nohut tohumu dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 17:48 Güncelleme: 14.04.2025 - 18:26
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        Çorum'da çiftçilere 6 bin 350 kilogram tohum dağıtıldı
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        Çorum'un Dodurga ilçesinde atıl tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması amacıyla 57 çiftçiye 6 bin 350 kilogram çeltik ve nohut tohumu dağıtıldı.

        Dodurga Kaymakamı Bilge Yıldırım, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törende 54 çiftçiye 6 bin kilogram çeltik tohumu ile 3 çiftçiye 350 kilogram nohut tohumu dağıttı.

        İlçede kısa süre önce yaşanan zirai dondan etkilenen çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileten Yıldırım, dağıtılan tohumların bereketli olmasını temenni etti.

        Dodurga Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ali Yiğit de tohumların Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle temin edildiğini belirterek, "Tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması amacıyla çeltik ve nohut tohumlarının ilçemize tahsisleri yapılmıştır. 6 ton çeltik tohumu, 350 kilogram nohut tohumu çiftçilerimize teslimatı yapılmıştır." dedi.

        Galeri
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        Galeri

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