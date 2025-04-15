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        Çorum'da hakkında yakalama kararı bulunan 31 şüpheli yakalandı

        Çorum'da hakkında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 31 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 13:46 Güncelleme: 15.04.2025 - 13:46
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        Çorum'da hakkında yakalama kararı bulunan 31 şüpheli yakalandı
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        Çorum'da hakkında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 31 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanması için çalışma yaptı.

        07-14 Nisan tarihlerinde yapılan çalışmada çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan 31 şüpheli yakalanarak adliyeye teslim edildi.

        Öte yandan yakınlarınca kayıp başvurusu yapılan 6 kişiden 5'i bulunarak ailesine teslim edildi, 1 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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