Çorum'da hakkında yakalama kararı bulunan 31 şüpheli yakalandı

Öte yandan yakınlarınca kayıp başvurusu yapılan 6 kişiden 5'i bulunarak ailesine teslim edildi, 1 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanması için çalışma yaptı.

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