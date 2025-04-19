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        Çorum'da metruk binada düşerek yaralanan genç itfaiye merdiveniyle tahliye edildi

        Çorum'da bir genç, düşerek yaralandığı metruk evden itfaiye merdiveniyle çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 22:20 Güncelleme: 19.04.2025 - 22:28
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        Çorum'da metruk binada düşerek yaralanan genç itfaiye merdiveniyle tahliye edildi
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        Çorum'da bir genç, düşerek yaralandığı metruk evden itfaiye merdiveniyle çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre B.Y. (16), U.A. (16) ve M.K. (16), içki içmek için Yavruturna Sokak'taki 3 katlı metruk binanın üçüncü katına çıktı.

        Burada arkadaşlarıyla şakalaşmaya başlayan B.Y, yere düşerek yaralandı.

        B.Y'nin hareket etmediğini gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği genç, binadan aşağıya itfaiye merdivenine sabitlenen sedye ile indirildi.

        Yaralı, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        U.A. ve M.K. ise ifade işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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