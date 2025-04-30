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        Çorum'da bir kişi evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğradı

        Çorum'da bir kişi evine gelen 3 kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 08:51 Güncelleme: 30.04.2025 - 09:01
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        Çorum'da bir kişi evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğradı
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        Çorum’da bir kişi evine gelen 3 kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

        Aydın S. (42), Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 39. Sokak'taki evinin bahçesinde olduğu sırada tanımadığı iki erkek ve bir kadının silahlı saldırısına uğradı.

        Silah sesini duyan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bacağından yaralanan Aydın S, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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