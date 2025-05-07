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        Çorum'da dünürler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Çorum'da dünürler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 06:42 Güncelleme: 07.05.2025 - 06:42
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        Çorum'da dünürler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Çorum'da dünürler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Ulukavak Mahallesi Pazartesi Pazarında E.T. (45) ile dünürü A.G. (52) ve oğlu E.G. (26) arasında tartışma çıktı.

        Silahlı kavgaya dönüşen olayda A.G. ve oğlu E.G. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Şüpheli E.T, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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