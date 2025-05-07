"Kamu Personeli Okuyor Projesi" ile kitap sevgisi kurumlara taşındı
Çorum'un Kargı ilçesinde başlatılan "Kamu Personeli Okuyor Projesi" kapsamında kamu personeli eş zamanlı kitap okudu.
Çorum'un Kargı ilçesinde başlatılan "Kamu Personeli Okuyor Projesi" kapsamında kamu personeli eş zamanlı kitap okudu.
Şehit Suat Yaşar İlçe Halk Kütüphanesi, ilçede kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla "Kamu Personeli Okuyor Projesi"ni hayata geçirdi.
Öğle yemeği arasında, ellerine kitaplarını alan kamu görevlileri, yaklaşık 1 saat kitap okudu.
Suat Yaşar İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Furkan Yiğit, projenin amacının kitap okuma alışkanlığını teşvik etmek ve örnek bir davranış sergileyerek topluma mesaj vermek olduğunu bildirdi.
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