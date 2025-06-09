Çorum'da çıkan silahlı kavgada biri polis 2 kişi yaralandı

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kavgaya dönüşen olayda kimlikleri henüz belirlenemeyen grup tarafından açılan ateş sonucu Amasya Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Bayhan B. (43) ile Faruk T. (33) vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı.

İddiaya göre, Elmalı köyündeki hobi bahçelerinin yakınlarında araçta alkol aldıkları belirtilen 4 kişi ile hobi bahçesi sahipleri arasında tartışma çıktı.

Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri polis memuru 2 kişi yaralandı.

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