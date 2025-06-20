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        Çorum'da motosikletin çarptığı 4 yaya yaralandı

        Çorum'da motosikletin çarptığı 2'si çocuk 4 yaya yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 09:00 Güncelleme: 20.06.2025 - 09:00
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        Çorum'da motosikletin çarptığı 4 yaya yaralandı
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        Çorum'da motosikletin çarptığı 2'si çocuk 4 yaya yaralandı.

        E.Ç. (17) idaresindeki 19 AEV 028 plakalı motosiklet, Gazi Caddesi Atatürk Lisesi önündeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yayalar E.B.C. (11), Memnune C. (46), Sema Ö. (35) ve S.Ö. (3) yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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