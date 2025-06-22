Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum FK'de ikinci Tahsin Tam dönemi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK'de teknik direktör Tahsin Tam ile anlaşma sağlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 14:00 Güncelleme: 22.06.2025 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum FK'de ikinci Tahsin Tam dönemi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK'de teknik direktör Tahsin Tam ile anlaşma sağlandığı bildirildi.

        Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, ikinci kez kulüpte görev alacak Tam'ın, Çorum FK'nin 2. Lig şampiyonluğunda büyük katkısı olduğu kaydedildi.

        Açıklamada, "Kulübümüzün kıymetli destekçilerinden Arca Savunma'nın ortağı Savaş Balçık, teknik direktörümüz Tahsin Tam konusunda son noktayı koydu. 2. Lig şampiyonluğunda birlikte büyük başarılara imza atan Savaş Balçık ile Tahsin hocamız arasındaki güçlü dostluk, 1. Lig hedefimizde de yol gösterici oluyor. '2. Lig şampiyonluğunun ardından şimdi de 1. Lig'de hocamızla kupa kaldırmalıyız. Yolumuza Tahsin hocamızla devam etmeliyiz.' diyen Savaş Balçık'ın bu net duruşunun ardından başkanımız Oğuzhan Yalçın da 'O zaman hedefimiz tam, yolumuz net' diyerek teknik direktörümüz Tahsin Tam ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Yarım kalan hikayeyi tamamlamak için yeniden birlikteyiz." ifadelerine yer verildi.

        Çorum FK, 2022-2023 sezonunda Tam yönetiminde 2. Lig'de şampiyon olarak 1. Lig'e yükselmişti.

        Kırmızı-siyahlı takım, bir sonraki sezon 1. Lig'de 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alınması sonucu Tam ile yollarını ayırmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den açıklamalar
        İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den açıklamalar
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        Trump'ın İran'a saldırı kararına peş peşe tepkiler
        Trump'ın İran'a saldırı kararına peş peşe tepkiler
        Fatih Altaylı adliyeye sevk edildi
        Fatih Altaylı adliyeye sevk edildi
        YKS'de ikinci gün heyecanı!
        YKS'de ikinci gün heyecanı!
        Bakan Uraloğlu’ndan İBB operasyonlarına ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu’ndan İBB operasyonlarına ilişkin açıklama
        Bir yıl önce taksiciyi katlettiği tarihte öldürüldü!
        Bir yıl önce taksiciyi katlettiği tarihte öldürüldü!
        Arda Güler'den ayrılık sorusuna yanıt!
        Arda Güler'den ayrılık sorusuna yanıt!
        "Bitti" demeden bitmez
        "Bitti" demeden bitmez
        Gece yarısı mağaza açtırdı
        Gece yarısı mağaza açtırdı
        Edebi sopa!
        Edebi sopa!
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Ayakkabıların tarihi bu mağaraya dayanıyor
        Ayakkabıların tarihi bu mağaraya dayanıyor
        Guardiola'dan İlkay açıklaması!
        Guardiola'dan İlkay açıklaması!
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Çorumlu çocuklar ve aileleri "dijital detoks"la elektronik eşya kullanmadan...
        Çorumlu çocuklar ve aileleri "dijital detoks"la elektronik eşya kullanmadan...
        Çorum'da 69 yaşındaki kayıp kişinin bulunması için ekipler seferber oldu
        Çorum'da 69 yaşındaki kayıp kişinin bulunması için ekipler seferber oldu
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Çorum'da ziyaretler...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Çorum'da ziyaretler...
        Çorum'da polisten kaçan sürücü polis kovalamacasıyla yakalandı
        Çorum'da polisten kaçan sürücü polis kovalamacasıyla yakalandı
        Çorum'da motosikletin çarptığı 4 yaya yaralandı
        Çorum'da motosikletin çarptığı 4 yaya yaralandı
        Oğuzlar'da Hadis Ezberleme Yarışması düzenlendi
        Oğuzlar'da Hadis Ezberleme Yarışması düzenlendi