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        Çorum'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı, 11 kişi yaralandı

        Çorum'un Laçin ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 20:58 Güncelleme: 10.07.2025 - 20:58
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        Çorum'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı, 11 kişi yaralandı
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        Çorum'un Laçin ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

        Mehmet D. (61) idaresindeki 19 M 5070 plakalı yolcu minibüsü, Kırkdilim mevkisinde, Ender K'nin (23) kullandığı 06 DSM 368 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Kazada, sürücüler, minibüsteki Nisa T. (21), Duran D. (65), Furkan E.T. (20), Dursun K. (39), Burçak K. (28), Erkan İ. (48) ve Bayram T. (46) ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastaneye kaldırıldı.

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