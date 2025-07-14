Oğuzlar'da 15 Temmuz resim sergisi açıldı
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 15 Temmuz resim sergisi düzenlendi.
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 15 Temmuz resim sergisi düzenlendi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Oğuzlar Belediyesi Millet Bahçesi'nde fotoğraf sergisi açıldı.
Serginin açılışına Kaymakam Tayfun Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Üstçavuş İlker Kuloğlu, İlçe Emniyet Amiri Osman Esat Çelik, Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atçıoğlu ile vatandaşlar katıldı.
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