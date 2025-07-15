Çorum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anıldı

Çorum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kadeş Barış Meydanı'ndaki etkinlik, Çorum Belediyesi mehter ekibinin gösterisiyle başladı.

Ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım, şehitler ile ülkenin birliği için dua etti.

Çorum Valisi Ali Çalgan, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk devletine, demokrasiye saldırdığını anlatan Çalgan. "Gazi Meclisimiz bombalandı, vatandaşlarımız hedef alındı. O gün ülkemizin en karanlık gecelerinden birini yaşadık ancak Allah'a şükür ki milletimizin iradesi, feraseti ve cesareti bu karanlığı aydınlığa çevirdi." dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız da konuşmalarında Türkiye'de tekrar darbe girişimlerinin olmamasını temenni etti.