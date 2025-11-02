Çorum'da Safran Hasat Şenliği yapıldı

Çorum'da kadın çiftçiler tarafından yetiştirilen safran törenle hasat edildi.

Bizim Ora Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyelerince Eskice köyünde 4 dekar alanda yetiştirilen safranın hasadı dolayısıyla şenlik düzenlendi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, burada yaptığı konuşmada, üretimin toplumun gelişmesindeki en önemli unsur olduğunu söyledi.

Kadınların üreterek ekonomiye katkı sağlaması sebebiyle gururlandığını belirten Çalgan, kadınların kooperatifler aracılığıyla güçlerini birleştirip daha fazla üretebileceğini ifade etti.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın da kadınların özellikle tarım sektöründe "olmazsa olmaz" önemde olduğunu dile getirdi.

Kadın emeğinin toprağı bereketlendirdiğini söyleyen Aşkın, "Eğer bu şehit kanlarıyla sulanmış aziz topraklarımızdan verimli ürünler çıkıyorsa, bunda çiftçi erkeklerin olduğu kadar, onların arkasında dağ gibi duran, hem evlerinde hem de tarlalarında alın teriyle var olan Anadolu kadınımızın payı çok büyüktür." diye konuştu.