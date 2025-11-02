Habertürk
        Çorum'da Safran Hasat Şenliği yapıldı

        Çorum'da Safran Hasat Şenliği yapıldı

        Çorum'da kadın çiftçiler tarafından yetiştirilen safran törenle hasat edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 20:21 Güncelleme: 02.11.2025 - 20:21
        Çorum'da Safran Hasat Şenliği yapıldı
        Çorum'da kadın çiftçiler tarafından yetiştirilen safran törenle hasat edildi.

        Bizim Ora Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyelerince Eskice köyünde 4 dekar alanda yetiştirilen safranın hasadı dolayısıyla şenlik düzenlendi.

        Çorum Valisi Ali Çalgan, burada yaptığı konuşmada, üretimin toplumun gelişmesindeki en önemli unsur olduğunu söyledi.

        Kadınların üreterek ekonomiye katkı sağlaması sebebiyle gururlandığını belirten Çalgan, kadınların kooperatifler aracılığıyla güçlerini birleştirip daha fazla üretebileceğini ifade etti.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın da kadınların özellikle tarım sektöründe "olmazsa olmaz" önemde olduğunu dile getirdi.

        Kadın emeğinin toprağı bereketlendirdiğini söyleyen Aşkın, "Eğer bu şehit kanlarıyla sulanmış aziz topraklarımızdan verimli ürünler çıkıyorsa, bunda çiftçi erkeklerin olduğu kadar, onların arkasında dağ gibi duran, hem evlerinde hem de tarlalarında alın teriyle var olan Anadolu kadınımızın payı çok büyüktür." diye konuştu.

        Bizim Ora Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Emine Çiğdem Özyurt da tarımda kadın emeğini öne çıkararak üretime değer katmayı hedeflediklerini ifade etti.

        2024'te 7 kadın girişimci tarafından kurulan kooperatifin, üretim faaliyetlerine beyaz sarımsakla başladığını, ardından siyah sarımsağa yöneldiğini belirten Özyurt, bu yıl da İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yüzde 60'lık tohum desteğiyle yaklaşık 4 dekar alanda safran yetiştirdiklerini söyledi.

        Kadın emeğiyle büyüyen bir yapıya sahip olduklarını dile getiren Özyurt, "Yedi kadınla başladığımız bu yolda, bugün 10 kadın girişimciyle üretime devam ediyoruz. Tarımın her aşamasında yer alan, inançla çalışan kadınlarla yol alıyoruz." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, hep birlikte safran tarlasında ilk hasadı yaptı.

        Davetlilere safran katkılı keşkek ikram edildi.

        Etkinliğe, Vali Ali Çalgan'ın eşi Halide Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın eşi Feyza Aşgın da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

