        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Başarılı sporcular Bayat Belediye Başkanı Ünlü'yü ziyaret etti

        Çorum'da düzenlenen Okul Sporları Hentbol Turnuvası'nda şampiyon olan sporcular Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü'yü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 13:11 Güncelleme: 27.11.2025 - 13:11
        Çorum'un Bayat ilçesinde bulunan Ömer Mülazım Ortaokulu Hentbol Takımı, Çorum’da düzenlenen Hentbol Turnuvasında şampiyonluğu göğüsledi.

        Maçlarda gösterdikleri başarı ile şampiyon olan Ömer Mülazım Ortaokulu Hentbol Takımı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Akbulut ve Okul idarecileri ile birlikte Başkan Ünlü'yü ziyaret etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Başkan Ünlü , şampiyon sporculara başarı diledi.

