Başarılı sporcular Bayat Belediye Başkanı Ünlü'yü ziyaret etti

Maçlarda gösterdikleri başarı ile şampiyon olan Ömer Mülazım Ortaokulu Hentbol Takımı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Akbulut ve Okul idarecileri ile birlikte Başkan Ünlü'yü ziyaret etti.

