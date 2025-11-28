Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da "Hayat Boyu Öğrenmeyi İzleme, Değerlendirme ve Geliştirme Çalıştayı" yapıldı

        Çorum'da "Hayat Boyu Öğrenmeyi İzleme, Değerlendirme ve Geliştirme Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 14:13 Güncelleme: 28.11.2025 - 14:13
        Çorum'da "Hayat Boyu Öğrenmeyi İzleme, Değerlendirme ve Geliştirme Çalıştayı" yapıldı
        Çorum'da "Hayat Boyu Öğrenmeyi İzleme, Değerlendirme ve Geliştirme Çalıştayı" düzenlendi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen çalıştay da, Türkiye Yüzyılı Maarif Eğitim Modelinin değer temelli ve beceri odaklı yaklaşımının Çorum'un yerel dinamikleriyle uyumlu şekilde nasıl uygulanabileceği ele alındı.

        Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, hayat boyu öğrenmenin toplum kalkınmasında kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

        Hayat boyu öğrenmenin en kilit oyuncusunun kadınlar olduğuna işaret eden Mercan, "Kadınlar, aile içinde eğitimin ilk tohumlarını atan ilk öğretmendir. Unutmayalım ki, kadının öğrenme motivasyonu, tüm aileyi içine alan bir başarı çarpanıdır." ifadelerini kullandı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da, Türkiye Yüzyılı Maarif Eğitim Modelinin, eğitimi sadece okul duvarları arasına hapsetmeyi reddettiğini vurguladı.

        Konuşmaların ardından oturumlara geçildi.

        Çalıştay kapsamında halk eğitim merkezleri, okullar, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcilerinden oluşan 85 uzmanın, 7 masada, Çorum Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri Şubesinin güçlü ve gelişime açık yönleri ile yerel sektör ihtiyaçlarına ilişkin tespitlerde bulundu.

        Çalıştaydan elde edilen bulgular ile çözüm önerilerinin stratejik bir rapor haline getirilerek kentin eğitim planlamalarında kullanılacağı, somut projelere dönüştürülerek hayata geçirileceği bildirildi.

