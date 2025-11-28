Çorum'da "Hayat Boyu Öğrenmeyi İzleme, Değerlendirme ve Geliştirme Çalıştayı" yapıldı

Çorum'da "Hayat Boyu Öğrenmeyi İzleme, Değerlendirme ve Geliştirme Çalıştayı" düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen çalıştay da, Türkiye Yüzyılı Maarif Eğitim Modelinin değer temelli ve beceri odaklı yaklaşımının Çorum'un yerel dinamikleriyle uyumlu şekilde nasıl uygulanabileceği ele alındı.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, hayat boyu öğrenmenin toplum kalkınmasında kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Hayat boyu öğrenmenin en kilit oyuncusunun kadınlar olduğuna işaret eden Mercan, "Kadınlar, aile içinde eğitimin ilk tohumlarını atan ilk öğretmendir. Unutmayalım ki, kadının öğrenme motivasyonu, tüm aileyi içine alan bir başarı çarpanıdır." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da, Türkiye Yüzyılı Maarif Eğitim Modelinin, eğitimi sadece okul duvarları arasına hapsetmeyi reddettiğini vurguladı.