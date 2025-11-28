Osmancık'ta sağlıklı yaşam etkinliği düzenlendi
Çorum'un Osmancık ilçesinde 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulunca düzenlenen "Simitler Bizden, Çaylar Sizden" etkinliğinde öğrenci ve veliler doğa yürüyüşü yaptı.
Okul idaresince sağlıklı yaşama teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte doğa yürüyüşünün ardından veliler, çay-simit sohbetinde bir araya geldi.
Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de "Simitler bizden, çaylar sizden" etkinliğinde bir araya geldiği öğrenci ve velilerle sohbet etti.
