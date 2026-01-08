Dodurga'da öğrenciler Sarıkamış şehitlerini andı
Çorum'un Dodurga ilçesinde Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği yapıldı.
Dodurga Şehit Murat Alıcı Ortaokulu'ndaki programda, Sarıkamış Harekatı sırasındaki hava şartlarını gösteren dekor oluşturuldu.
Dönemin asker kıyafetlerini giyen öğrenciler, harekat sırasında hayatını kaybeden askerleri canlandırdı.
Anma etkinliği öğretmen ve öğrencilerden ilgi gördü.
