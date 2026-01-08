Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Laçin Gençlik Merkezi'nden Doğu Türkistanlı yetim çocuklara kışlık yardımı

        Çorum'un Laçin ilçesindeki Gençlik Merkezi, Doğu Türkistanlı yetim çocuklar için içinde atkı ve bere takımı bulunan 200 hediye paketi hazırladığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 14:48 Güncelleme: 08.01.2026 - 14:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Laçin Gençlik Merkezi'nden Doğu Türkistanlı yetim çocuklara kışlık yardımı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'un Laçin ilçesindeki Gençlik Merkezi, Doğu Türkistanlı yetim çocuklar için içinde atkı ve bere takımı bulunan 200 hediye paketi hazırladığı bildirildi.

        Laçin Gençlik Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, öğrenci ve veliler tarafından, ilçe halkının ekonomik katkılarıyla hazırlanan hediye paketlerine çocuklar için çeşitli hediyelik eşyalar da konulduğu aktarıldı.

        Gençlik Merkezi'nde veliler tarafından örülen atkı ve berelerin, 24 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenecek bir etkinlikte, Doğu Türkistanlı yetim çocuklara hediye edileceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu!
        Kalas otobüse saplandı! Çatı eve girdi! Fırtına feci vurdu!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kuvvetli kar uyarısı!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Guendouzi, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Guendouzi, F.Bahçe için İstanbul'da!
        "Fenerbahçe taraftarı ona aşık olacak!"
        "Fenerbahçe taraftarı ona aşık olacak!"
        Bakan Fidan: SDG teröre veda etmeli
        Bakan Fidan: SDG teröre veda etmeli
        Saldırganlar yakalandı
        Saldırganlar yakalandı
        100 milyar liralık yatırımın temeli atıldı
        100 milyar liralık yatırımın temeli atıldı
        Taciz şüphelisini önce dövüp teslim ettiler!
        Taciz şüphelisini önce dövüp teslim ettiler!
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        Suriye ordusu Halep'te nokta operasyonlara başladı
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        "Suriye yardım isterse gerekli desteği sağlarız"
        Daha çocuklar! Eski iş arkadaşını kalbinden bıçakladı!
        Daha çocuklar! Eski iş arkadaşını kalbinden bıçakladı!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Çipten sonra şimdi de Ram krizi! Bilgisayar almak lüks oldu!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi

        Benzer Haberler

        Dodurga'da öğrenciler Sarıkamış şehitlerini andı
        Dodurga'da öğrenciler Sarıkamış şehitlerini andı
        Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturma açıklaması
        Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturma açıklaması
        Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından "soruşturma" açıklaması
        Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından "soruşturma" açıklaması
        Çorum'da fabrikada çıkan yangın büyümeden söndürüldü
        Çorum'da fabrikada çıkan yangın büyümeden söndürüldü
        Sungurlu Belediye Başkanı Dere, gazetecilerle buluştu
        Sungurlu Belediye Başkanı Dere, gazetecilerle buluştu
        Çorum'da halk otobüsleri 1 yılda 4 milyon kilometre yol katetti
        Çorum'da halk otobüsleri 1 yılda 4 milyon kilometre yol katetti