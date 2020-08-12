Çorum'da 5 kişinin öldüğü yangında küle dönen evler yıkılıyor (5)

DEDE VE 2 TORUNU TOPRAĞA VERİLDİ
Çorum'un Bayat ilçesinde, 5 kişinin yaşamını yitirdiği yangının ardından Ömer Çetin ile torunları Elif Naz (11) ve Ela Çetin'in (6) cenazeleri, Adli Tıp'taki işlemlerin tamamlanmasının ardından helallik için Yatukçu Mahallesi´ne getirildi. İki çocuğunu kaybeden anne Halime ve baba Emrullah Çetin, cenaze arabalarını görünce sinir krizi geçirdi. Bayılan anne Halime Çetin´e sağlık ekipleri müdahale etti. Dede ve torunları daha sonra Yatukçu Mahallesi Mezarlığı´nda toprağa verildi. Acılı anne, `yavrularım, sizi toprağa mı verecektim?´ diye gözyaşı döktü. Hayatını kaybeden Yusuf ve Elif İçuz kardeşlerin ise Balıkesir'de toprağa verileceği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Çorum / Bayat Tayfur KARA
2020-08-12 19:51:11
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