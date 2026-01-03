Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Çorum – Kayseri kaç kilometre? Çorum – Kayseri arası mesafe ne kadar ne kadar sürede gidilir?

        Çorum – Kayseri kaç kilometre? Çorum – Kayseri arası mesafe ne kadar ne kadar sürede gidilir?

        Çorum ile Kayseri arasında seyahat etmeyi planlayan vatandaşlar, iki şehir arasındaki kara yolu mesafesini ve yolculuk süresini merak ediyor. İç Anadolu ile Karadeniz geçiş hattında yer alan bu güzergâh; özel araç, şehirlerarası otobüs ve alternatif yollar üzerinden yılın her döneminde yoğun şekilde kullanılıyor. Yolculuk süresi ve toplam mesafe; tercih edilen güzergâh, trafik durumu, hava koşulları ve mola planına göre değişiklik gösterebiliyor. İşte Çorum – Kayseri arası mesafe ve yolculuk süresine dair tüm detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2026 - 11:56 Güncelleme: 03.01.2026 - 11:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum – Kayseri kaç kilometre?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum – Kayseri arası kaç kilometre?

        Çorum ile Kayseri arasındaki kara yolu mesafesi yaklaşık 280 ila 310 kilometre arasında değişiyor. Bu farkın temel nedeni, sürücülerin kullandığı güzergâhların farklı olması. En sık tercih edilen rotalar; Yozgat, Sungurlu veya Boğazkale çevresinden geçen yollar üzerinden şekilleniyor. Şehir merkezlerinden çıkış ve varış noktalarındaki konum farkları da toplam kilometreyi etkileyebiliyor.

        Çorum – Kayseri arası kaç saat sürer?

        Özel araçla yapılan yolculuklarda Çorum – Kayseri arası seyahat süresi ortalama 3,5 ila 4,5 saat arasında sürüyor. Yolun büyük bölümünün bölünmüş yol olması, sürüşü görece daha rahat hale getirirken; şehir geçişleri, trafik ışıkları ve yol çalışmaları süreyi uzatabiliyor. Trafiğin yoğun olmadığı saatlerde yapılan yolculuklarda bu süre biraz daha kısalabiliyor.

        Otobüsle Çorum – Kayseri yolculuğu ne kadar sürer?

        Şehirlerarası otobüsle Çorum’dan Kayseri’ye ulaşımda yolculuk süresi genellikle 4,5 ila 6 saat arasında değişiyor. Otobüs firmalarının izlediği güzergâhlar, mola sayısı ve ara duraklar bu sürenin uzamasına neden olabiliyor. Özellikle Sungurlu ve Yozgat çevresindeki duraklar, yolculuk süresine ek zaman katabiliyor.

        Çorum – Kayseri arasında hangi güzergâhlar tercih ediliyor?

        Bu iki şehir arasında yolculuk yapacak sürücüler için birkaç farklı güzergâh öne çıkıyor. En yaygın rota; Çorum’dan Sungurlu yönüne ilerleyerek Yozgat üzerinden Kayseri’ye ulaşan hat olarak biliniyor. Alternatif olarak daha az kullanılan, ancak trafik yoğunluğunun düşük olduğu tali yollar da tercih edilebiliyor. Güzergâh seçimi hem yol süresini hem de yakıt tüketimini doğrudan etkiliyor.

        Yol koşulları ve mevsimsel durumlar

        Çorum – Kayseri yolu yılın büyük bölümünde ulaşım açısından sorunsuz olsa da özellikle kış aylarında bazı bölgelerde hava koşulları sürüşü zorlaştırabiliyor. Kar yağışı, buzlanma ve sis gibi durumlar özellikle gece yolculuklarında dikkat gerektiriyor. Yaz aylarında ise sıcak hava nedeniyle uzun yolculuklarda mola verilmesi öneriliyor.

        Yolculuk yapacaklar için önemli notlar

        Uzun sayılabilecek bu mesafede yola çıkmadan önce araç bakımlarının yapılması, lastik ve fren kontrollerinin tamamlanması büyük önem taşıyor. Yakıt istasyonlarının güzergâh boyunca düzenli aralıklarla bulunması sürücüler için avantaj sağlarken, yine de yola çıkmadan önce yakıt planlaması yapılması öneriliyor. Bayram ve resmî tatil dönemlerinde özellikle Kayseri girişlerinde trafik yoğunluğu yaşanabileceği unutulmamalı.

        Çorum – Kayseri arası mesafe ve seyahat süresi; tercih edilen ulaşım şekline, yol koşullarına ve trafik durumuna göre değişiklik gösterse de planlı bir yolculukla bu rota rahatlıkla tamamlanabiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 2 Ocak 2026 (Mamdani Kur'an-ı Kerim'e El Bastı)

        İstanbul'da 5 İlçede eğitime 1 gün ara. Meteoroloji'den çığ uyarısı. İsviçre'deki kayak merkezinde facia. İstanbul'dan Dünya'ya Gazze mesajı. DEAŞ şüphelileri adliyede. Mamdani Kur'an-ı Kerim'e el bastı. Fransa'da sosyal medya yasağı. Erkek şiddeti 30 kadını mülteci yaptı. Zelenski'den yeni yıl mesajı. İran'da protestolar büyüyor. Trump'a babalık davası açtı. Kuzey Kore yeni yılı coşkuyla kutladı. Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sundu.  

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Venezuela'da patlama sesleri
        Venezuela'da patlama sesleri
        Tartıştığı komşusunu silahla öldürdü!
        Tartıştığı komşusunu silahla öldürdü!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Lüks araçlara el konuldu... 11 milyar TL'lik vurgun iddiası!
        Lüks araçlara el konuldu... 11 milyar TL'lik vurgun iddiası!
        Yüzde 30 fark telafi edilecek mi?
        Yüzde 30 fark telafi edilecek mi?
        Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu!
        Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu!
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        Beyza, Senanur'u öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Beyza, Senanur'u öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Beşiktaş'tan Stroeykens hamlesi!
        Beşiktaş'tan Stroeykens hamlesi!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 24 kent için fırtına alarmı!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 24 kent için fırtına alarmı!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Oğuz Aydın'da anlaşma tamam!
        Oğuz Aydın'da anlaşma tamam!
        BAE, Yemen'den çekildi
        BAE, Yemen'den çekildi
        Köşkeroğlu tutuklandı
        Köşkeroğlu tutuklandı
        F.Bahçe Beko İspanya'da rahat kazandı!
        F.Bahçe Beko İspanya'da rahat kazandı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Cuesta piyangosu!
        Cuesta piyangosu!
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi