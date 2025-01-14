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        Çorumlu yerel sanatçı kazada hayatını kaybetti

        Çorum'da şarampole devrilen otomobildeki yerel sanatçı Özcan Serpinli, hayatını kaybetti, Seyhan U. ise yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 16:27 Güncelleme: 14.01.2025 - 16:27
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        Çorumlu yerel sanatçı kazada can verdi
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        Çorum'un Mecitözü ilçesi Köseeyüp köyü yakınlarında dün saat 23.30 sıralarında meydana gelen kazada, yerel sanatçı Özcan Serpinli'nin kontrolünü yitirdiği otomobil şarampole devrildi.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Kazada, Serpinli yaşamını yitirdi, yanındaki Seyhan U. ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Mecitözü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Seyhan U., ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Serpinli'nin cenazesi ise ekiplerin incelemesinin ardından otopsi için morga götürüldü.

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