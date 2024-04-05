Coşkun Sabah: Müzik ortamından çok memnun değilim

Babası Tekin Sabah'ın ticari girişimleri dönemin ekonomik koşulları sebebiyle sekteye uğrayınca ağabeyiyle beraber Beyoğlu'ndaki çeşitli mekânlarda müzisyenlikten para kazanmaya başladıklarını vurgulayan Cuşkun Sabah, şunları kaydetti: O zaman İstanbul'da onlarca gazino vardı. Bebek Belediye, Bebek Aşiyan, Bebek Kaskonyalı, Taksim Maksim, Lunapark, Çakıl, Gar, Şişli Semiramis... Gazinolarda saz grupları çalardı. Bunları da Müzisyenler Kıraathanesi'nden seçerlerdi. O dönem yerli filmlerde de şarkı okunurdu. Filmlerde görüntü vermek için çok gittim. Ben konservatuvarda Ahmet Özhan ve Bülent Ersoy ile beraber okudum. Hatta Ahmet Özhan ile çok hatıram var. Ahmet, Harbiye Orduevi'nde askerdi. Ben de o zamanlar Taksim Maksim'de ut çalıyorum. Ahmet geldi, 'Coşkun ocağına düştük, yıl başında bana çalar mısın?' diye sordu. 'Arada 1 - 2 saat boşluğum var o saatler arasında sahne yaparsan gelebilirim' dedim. O saatlerde Maksim'den çıkıp Harbiye'de Ahmet'e çaldım. Tekrar apar - topar Maksim'e yetiştik. Onu hiç unutamam.