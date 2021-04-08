"BÜLENT ERSOY BENİ KISKANDI"



Sabah, Bülent Ersoy’un ekibinde ud çalarken 'tenzili rütbeye' (mertebe düşürülmesi) uğradığını söyledi. Çok alkış aldığı için Bülent Ersoy'un kendisini kıskandığını ifade eden Sabah, "Gar Gazinosu'nda çıkıyorduk, 'özel saz' olarak bazen beni de götürüyordu. Saz ekibinde koltuk, kıdeme göre sıralanır. Bir gün geldim, koltuğum başka yerde duruyor. Aldım udumu çıktım. Bu işte bir kumpas vardı." dedi.

Bu olaydan hayatının değiştiğini belirten şarkıcı sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ben artık ud çalmayacağım, kendi şarkılarımı okuyup meşhur olacağım" dedim. Muzaffer Özpınar bana haber uçurdu. 'Bu olay Bülent Ersoy’un ricasıydı' diye."