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Costa Titch'in sahnedeki son görüntüleri ortaya çıktı

Bir müzik festivalinde sahnede düşen Costa Titch, ardından hayata veda etti. Ünlü rapçinin konserdeki son görüntüleri ortaya çıktı

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  • Costa Titch'in sahnedeki son görüntüleri ortaya çıktı - Magazin haberleri

    Gerçek adı 'Constantinos Tsobanoglou' olan ünlü rapçi Costa Titch, 28 yaşında hayata veda etti.
  • Costa Titch'in sahnedeki son görüntüleri ortaya çıktı - Magazin haberleri

    Costa Titch'in, Güney Afrika’nın başkenti Johannesburg’da düzenlenen konser esnasında sahnede düştüğü, ardından yanındaki bir kişi tarafından kaldırıldığı ve yaklaşık iki saat sonra ise yaşamını yitirdiği belirtildi.
  • Costa Titch'in sahnedeki son görüntüleri ortaya çıktı - Magazin haberleri

    "DERİN BİR ACI ÇEKİYORUZ"

    Costa Titch'in ailesi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda, "Şu anda onun vefatını kabul etmek zorunda kaldığımız için derin bir acı çekiyoruz. Acil müdahale ekiplerine ve son saatlerinde hazır bulunan herkese minnettarız" şeklinde konuştu. Ailesi Costa Titch'in ölüm nedeni hakkında ise bir açıklamada bulunmadı.
  • Costa Titch'in sahnedeki son görüntüleri ortaya çıktı - Magazin haberleri

    SAHNEDEKİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

    Costa Titch'in sahnedeki son görüntüsü ortaya çıktı. Sahnede binlerce seyircinin önünde gerçekleşen bu olayın her anı, saniye saniye kaydedilip sonrasında internette yayınlandı.

    Fotoğraflar: Instagram

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