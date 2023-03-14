"DERİN BİR ACI ÇEKİYORUZ"

Costa Titch'in ailesi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda, "Şu anda onun vefatını kabul etmek zorunda kaldığımız için derin bir acı çekiyoruz. Acil müdahale ekiplerine ve son saatlerinde hazır bulunan herkese minnettarız" şeklinde konuştu. Ailesi Costa Titch'in ölüm nedeni hakkında ise bir açıklamada bulunmadı.