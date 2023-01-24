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Covid aşıları grip aşısı gibi yıllık mı olacak?

ABD sağlık yetkilileri COVID-19 aşısının yıllık grip aşısı gibi yapılmasını önerdi

Covid aşıları grip aşısı gibi yıllık mı olacak?
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ABD Gıda ve İlaç İdaresi, gelecekteki aşılama çalışmaları için çoğu yetişkin ve çocuğun mutasyona uğrayan virüse karşı korunmak için yılda bir kez aşı olması önerisinde bulundu. Reuters'ın haberine göre, bu; Amerikalıların artık kaç aşı yaptırdıklarını veya son aşılarının üzerinden kaç ay geçtiğini takip etmek zorunda kalmayacakları anlamına geliyor.

FDA UZMANLARA SORACAK

ABD nüfusunun yüzde 80'inden fazlası en az bir doz aşı yaptırmış olsa da, nüfusun sadece yüzde 16'sı ağustos ayında onaylanan son takviyeleri yaptırdı.

FDA, perşembe günü yapacağı toplantıda aşı uzmanlarının görüşlerini soracak. Kurumun, üreticiler için gelecekteki aşı gerekliliklerine karar verirken onların tavsiyelerini dikkate alması bekleniyor.

İnternette yayınlanan belgelerde, FDA bilim insanları birçok Amerikalının artık aşılama, enfeksiyon veya ikisinin bir kombinasyonu nedeniyle koronavirüse karşı yeterli bağışıklığa sahip olduğunu söylüyor. FDA, bu korumanın dolaşımdaki en son suşlara karşı yıllık bir güçlendirmeye geçmek ve COVID-19 aşılarını yıllık grip aşısı gibi yapmak için yeterli olabileceğini açıkladı.

İKİ DOZ KİMLER İÇİN GEREKLİ OLACAK?

Bağışıklık sistemi zayıf olan yetişkinler ve çok küçük çocukların korunması için iki doz gerekebileceği belirtilirken, FDA bilim insanları ve aşı şirketleri aşılama, enfeksiyon oranları ve diğer verileri inceleyerek kimin tek doz, kimin iki doz aşı olması gerektiğine karar vereceği bildirildi.

FDA toplantıda tüm aşıların aynı suşları hedef alıp almaması gerektiği konusunda da oylama yapılmasını isteyecek. Bu adım, aşıları birbirinin yerine kullanılabilir hale getirmek ve mevcut karmaşık birincil aşılar ve güçlendiriciler sistemini ortadan kaldırmak için gerekli olacak.

GRİP AŞISI İÇİN KULLANILAN YÖNTEM KULLANILACAK

Pfizer ve Moderna'nın birincil seri olarak adlandırılan ilk aşıları, virüsün ilk olarak 2020'de ortaya çıkan ve hızla tüm dünyayı saran türünü hedef alıyor. Geçen sonbaharda başlatılan güncellenmiş takviyeler de baskın olan Omicron'u hedef alacak şekilde değiştirildi.

FDA'nın önerisine göre, ajans, bağımsız uzmanlar ve üreticiler her yıl yaz başında hangi türlerin hedef alınacağına karar verecek ve sonbahardan önce güncellenmiş aşıların üretilmesi ve piyasaya sürülmesi için birkaç ay süre tanınacak. Bu, yıllık grip aşısı için suşların seçilmesinde uzun süredir kullanılan yaklaşımla aşağı yukarı aynı.

FDA yetkilileri, yıllık programa geçilmesinin gelecekteki aşı kampanyalarının tanıtımını kolaylaştıracağını ve bunun da ülke çapında aşılama oranlarını artırabileceğini söyledi.

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