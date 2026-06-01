        Haberler Sağlık Covid sonrası gençlerde inme vakaları arttı - Haberler

        Covid sonrası gençlerde inme vakaları arttı

        Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Uygar Utku, dünyada ve Türkiye'de önemli ölüm ve kalıcı engellilik nedenleri arasında yer alan inme hastalığında erken müdahalenin hayati önem taşıdığını, uygulanan girişimsel yöntemlerle tıkalı damarların açılabildiği ve kanamaya neden olan damarların kapalı yöntemlerle onarılabildiği söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 10:39
        Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Utku, inmenin dünyanın en önemli ölüm ve engellilik nedenlerinden birisi olduğunun altını çizdi.

        Doç. Dr. Utku, "Ne yazık ki çoğu zaman hastalık ortaya çıktıktan sonra karşılaşıyoruz. Ancak günümüzde tedavisi artık mümkün. Kapalı yöntem anjiyo ile tıkalı damarları açabiliyor, kanamaya sebebiyet veren damarları onarabiliyoruz. İnme artık tedavisi mümkün olan bir hastalık" diye konuştu.

        Hasta ve hasta yakınlarının bilinçli olması, hızlı ve seri davranması gerektiğini belirten Utku, "Beyin eşittir zaman dediğimiz bir durum söz konusu. Özellikle Covid sonrası genç hastalarda da inme vakalarını görmeye başladık. Bunun bir yaşı yok. Yerinde ve zamanında müdahaleyle birçok hasta eski sağlığına kavuşabiliyor. Biraz daha sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek, hareketli olmak ve sporu hayatın bir parçası haline getirmek gerekiyor" dedi.

        İNMENİN NEDENLERİ

        Türk Nöroloji Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, iki tip inme var: Birincisi hemorajik (kanamalı) diğeri iskemik. Hemorajik inmede beynin çevresinde veya içinde kanama meydana gelirken iskemik inmede beynin bir kısmında kan akımı azalır ya da durur. Kan akımı olmayan beyin alanı hasar görür. İnmelerin %80’i iskemiktir. İskemik inme beyni besleyen damarların kan akımı azalacak şekilde incelmesi ile ortaya çıkabilir. Bir diğer iskemik inme nedeni ise damar içi pıhtıdır. Kan beyne ulaşamadığında beyin hücreleri dakikalar içinde ölmeye başlar. Hızlı medikal tedavi hücre hasarının kan akımının tamamen kaybolmadığı ama azaldığı daha geniş alanlarda hasar gelişmesini önlemek açısından çok önemlidir. Hemorajik inme beyin içinde veya etrafında kanama ile ortaya çıkar. Hemorajik inmenin birçok nedeni olmakla beraber en sık olanları:

        • Beyin atar damarlarında (arter) anevrizma adı verilen zayıf noktalardır. Bu kısımlar patlayarak kanamanın beyne yayılmasına neden olur.

        • Beyin içinde yırtılan küçük kan damarları da farklı kanama odakları yapabilir.

        İNMENİN BELİRTİLERİ

        İnme aniden ortaya çıkar. Bazen belirtilerle uyanabilirsiniz. İnme belirtileri değişkenlik gösterebilir. Aşağıdaki belirtiler aniden ortaya çıkarsa hemen 112’yi arayın:

        • Vücudun tek tarafında yüz, kol ve/veya bacakta olan hissizlik ve/veya kuvvet kaybı

        • Bilinç bulanıklığı veya konuşma ve/veya anlamada güçlük

        • Yürüme güçlüğü, baş dönmesi, denge ve koordinasyon kaybı

        • Tek veya iki taraflı görme kaybı

        • Şiddetli baş ağrısı

