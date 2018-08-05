Cracovia Krakow - Arka Gdynia sahaya çıkıyor

Polonya Ekstraklasa heyecanı devam ediyor. Cracovia Krakow, 06 Ağustos 2018 Pazartesi günü Arka Gdynia takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. Cracovia Krakow, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Arka Gdynia son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 607. İddaa'da Cracovia Krakow kazanır 1.85, berabere biter 3.00, Arka Gdynia kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Cracovia Krakow son hafta oynanan Zaglebie Lubin maçında 2-2 berabere kaldı.

Arka Gdynia ise Lechia Gdansk maçında 4-2 yenildi.

Arka Gdynia, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Arka Gdynia 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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