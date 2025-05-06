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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Credit Suisse, ABD'de 511 milyon dolar ceza ödeyecek - İş-Yaşam Haberleri

        Credit Suisse, ABD'de 511 milyon dolar ceza ödeyecek

        İsviçre merkezli UBS bankası, Credit Suisse'in bir iştirakinin, servet sahibi Amerikalıların vergi kaçırmalarına yardım ettiği yönündeki davada uzlaşmak için 511 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 12:26 Güncelleme: 06.05.2025 - 12:26
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        Credit Suisse, ABD'de 511 milyon dolar ceza ödeyecek
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        UBS’den yapılan açıklamada, UBS’nin 2023’te satın aldığı Credit Suisse’in, 2014’teki vergi kaçırmada rolünü kabul etmesiyle ilgili olarak ABD Adalet Bakanlığı ile anlaşmaya vardığı duyuruldu.

        Açıklamada, Credit Suisse’in davada uzlaşmak için 511 milyon dolar ceza ödemeyi kabul ettiği kaydedildi.

        Credit Suisse’e söz konusu suçlama, yüksek servet sahibi Amerikalıların vergi kaçırmasına yardımcı olmayı içeriyordu.

        UBS, söz konusu suçlamalara dahil olmadığını belirtti.

        UBS, Credit Suisse'i 2023 yılında satın almıştı.

        Credit Suisse, 2014 yılında da ABD'de Amerikalıların uzun bir süre boyunca vergi kaçırmasına yardımcı olmaktan suçlu bulunmuş, 2,5 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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