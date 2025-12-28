Cremonese: 0 - Napoli: 2 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 17. haftasında Napoli, deplasmanda Cremonese'yi 2-0 mağlup etti. İlk yarıda Rasmus Hojlund'un attığı gollerle galibiyete ulaşan Napoli, puanını 34'e yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. Ligdeki galibiyet hasreti üç maça çıkan Cremonese ise haftayı 21 puanla tamamladı.
İtalya Serie A'nın 17. haftasında Napoli, Cremonese ile deplasmanda karşılaştı. Giovanni Zini'de oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Napoli oldu.
Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 13 ve 45. dakikalarda Rasmus Höjlund attı.
Ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazanan Napoli, puanını 34'e yükseltti ve şampiyonluk yarışını sürdürdü.
Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Cremonese, 21 puanda kaldı.
Napoli, gelecek hafta Lazio'ya konuk olacak. Cremonese ise Fiorentina deplasmanına gidecek.