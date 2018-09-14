Criciuma - Avai düellosu

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Criciuma, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Avai takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:30. 32 puanlı Criciuma 14. sırada bulunuyor, Avai 42 puana sahip ve 6. sırada. Criciuma son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Avai, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 521. İddaa'da Criciuma kazanır 2.20, berabere biter 2.80, Avai kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Criciuma önceki hafta Concordia mücadelesinde 2-5 kazandı.

Avai, Internacional SC karşılaşmaında 3-2 kazandı.

Criciuma, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Criciuma, kendi sahasında 16 gol attı, 11 gol yedi.

Avai ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Avai, 19 gol atarken 11 gol yedi.

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