Cristian Medina'nın yeni piyasa değeri açıklandı
Transfermarkt, Arjantin 1. ligi olan Liga Profesional de Fútbol'de mücadele eden 138 futbolcunun piyasa değerini yeniden güncelledi. Yapılan değerlendirmeye göre ligdeki en değerli futbolcuların yanı sıra Fenerbahçe'nin ön protokol yaptığı Cristian Medina'nın da yeni piyasa değeri belli oldu
Transfermarkt, Arjantin 1. ligi olan Liga Profesional de Fútbol'de mücadele eden 138 futbolcunun piyasa değerini yeniden güncelledi. 2024 yaz transfer döneminde Fenerbahçe’nin transfer gündemini meşgul eden futbolculardan olan Cristian Medina’nın piyasa değeri ise 10 milyon Euro’dan 13 milyon Euro seviyesine çıkarıldı.
Medina, Mastantuono ile birlikte ligin en değerli ikinci futbolcu olma ünvanını paylaşmış oldu. Fenerbahçe’nin Medina transferi için ön protokol imzaladığı ve genç oyuncunun devre arasında takıma katılacağı ifade edildi.
Gazeteci Cesar Luis Merlo'nun haberine göre, Fenerbahçe, Cristian Medina transferini bonuslar dahil 15 milyon dolar karşılığında tamamladı. Bu tutarın yanı sıra, transferin gerçekleşmesi için %20 vergi de ödenecek.
Anlaşmanın bir diğer önemli detayı ise Boca Juniors'un oyuncunun gelecekteki satışından %20 pay alma hakkına sahip olacak. Cristian Medina, Fenerbahçe ile Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak 5 yıllık bir sözleşme imzalayacak. Medina, bu sezon 29 maçta görev alırken 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Güney Amerika temsilcisi Scott Christensen, "Cristian Medina, Boca'nın ilk 11'inde uzun süredir oynuyor ve genç yaşına rağmen takımın kaptanlarından biri oldu. Bazen dengesiz performans gösterse de iyi oynadığında fark yaratıyor. Arjantin’in genç milli takımlarında da oynuyor. Fenerbahçe, 15 milyon dolar ödemeye hazırdı, ama Arjantin’de transfer dönemi kapanınca serbest kalma bedeli 20 milyon dolara çıktı. Fenerbahçe, sonraki transfer döneminde 15 milyon dolarlık anlaşmayı yapmak için görüşmelere devam ediyor. Medina yaratıcı bir orta saha oyuncusu, genelde forvetlerin arkasında oynuyor, bazen sağ ya da merkez orta saha olarak da kullanılıyor" şeklinde konuştu.