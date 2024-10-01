Cristian Medina'nın yeni piyasa değeri açıklandı

Transfermarkt, Arjantin 1. ligi olan Liga Profesional de Fútbol'de mücadele eden 138 futbolcunun piyasa değerini yeniden güncelledi. 2024 yaz transfer döneminde Fenerbahçe’nin transfer gündemini meşgul eden futbolculardan olan Cristian Medina’nın piyasa değeri ise 10 milyon Euro’dan 13 milyon Euro seviyesine çıkarıldı.

Medina, Mastantuono ile birlikte ligin en değerli ikinci futbolcu olma ünvanını paylaşmış oldu. Fenerbahçe’nin Medina transferi için ön protokol imzaladığı ve genç oyuncunun devre arasında takıma katılacağı ifade edildi.