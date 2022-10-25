Geçtiğimiz sezon 2009'da ayrıldığı Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo, bir kez daha transfer söylentileri ile gündemde. İngiliz basını, kadro dışı bırakılan ve sözleşmesinin son yılındaki yıldız oyuncunun takımdan ayrılabileceğini iddia etti. İşte, söz konusu durumla ilgili son bilgiler...