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Cristiano Ronaldo hangi takıma gidecek? Manchester United'da Ronaldo krizi...

Futbol dünyası Cristiano Ronaldo'nun akıbetini konuşuyor. Geçtiğimiz yıl uzun bir aradan sonra geri döndüğü Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'ne gidememesi nedeniyle ayrılacağı haberleriyle gündeme gelen Ronaldo, takımda kalmış ancak bu kez de teknik direktör Erik Ten Hag'la yıldızı barışmamıştı. Son olarak Tottenham maçının ardından kadro dışı bırakılan Ronaldo'nun adı bir kez daha transfer söylentilerine karıştı. İşte, ayrıntılar...

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  • Cristiano Ronaldo hangi takıma gidecek? Cristiano Ronaldo transfer mi oluyor, Manchester United'dan ayrılacak mı? Ronaldo neden kadro dışı kaldı?

    Geçtiğimiz sezon 2009'da ayrıldığı Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo, bir kez daha transfer söylentileri ile gündemde. İngiliz basını, kadro dışı bırakılan ve sözleşmesinin son yılındaki yıldız oyuncunun takımdan ayrılabileceğini iddia etti. İşte, söz konusu durumla ilgili son bilgiler...
  • Cristiano Ronaldo hangi takıma gidecek? Cristiano Ronaldo transfer mi oluyor, Manchester United'dan ayrılacak mı? Ronaldo neden kadro dışı kaldı?

    RONALDO NEDEN KADRO DIŞI KALDI?

    Manchester United'ın başına Erik ten Hag'ın gelmesiyle beraber yedek kulübesinden çıkamayan Ronaldo, Totenham karşılaşmasında maç bitmeden sahayı terk etmişti.
  • Cristiano Ronaldo hangi takıma gidecek? Cristiano Ronaldo transfer mi oluyor, Manchester United'dan ayrılacak mı? Ronaldo neden kadro dışı kaldı?

    Maçın ardından çıkan iddialara göre ısınmaya gönderilen Ronaldo'nun oyuna alınmayınca sinirlenip bu yüzden stadı terk ettiği gündeme gelmişti.

    Çarşamba günündeki olaydan sonra Ronaldo kadro bırakılmıştı. United teknik direktörü Ten Hag, Ronaldo'nun tek başına antremanlara çıkmasına karar vermişti.
  • Cristiano Ronaldo hangi takıma gidecek? Cristiano Ronaldo transfer mi oluyor, Manchester United'dan ayrılacak mı? Ronaldo neden kadro dışı kaldı?

    KARAR GÜNÜ GELİYOR!

    Manchester United'da Ronaldo da dahil olmak üzere Pazartesi günü tüm oyunculara izin verildi, bu nedenle Ten Hag'la arasındaki görüşme ertelendi.

    Cristiano Ronaldo için karar günü Manchester United'ın Perşembe günü çıkacağı Avrupa maçı öncesi kararın bugün verilmesi bekleniyor.
  • Cristiano Ronaldo hangi takıma gidecek? Cristiano Ronaldo transfer mi oluyor, Manchester United'dan ayrılacak mı? Ronaldo neden kadro dışı kaldı?

    CRISTIANO RONALDO HANGİ TAKIMA GİDECEK?

    37 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızın Şampiyonlar Ligi'nde oynayan büyük bir takımda oynamak istediği belirtiliyor...
  • Cristiano Ronaldo hangi takıma gidecek? Cristiano Ronaldo transfer mi oluyor, Manchester United'dan ayrılacak mı? Ronaldo neden kadro dışı kaldı?

    CHELSEA SÜRPRİZİ!

    İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Manchester United'dan ayrılmak için maaşında kesintiye gitmeye hazırlanan Ronaldo için Ocak ayında hamle yapacak.
  • Cristiano Ronaldo hangi takıma gidecek? Cristiano Ronaldo transfer mi oluyor, Manchester United'dan ayrılacak mı? Ronaldo neden kadro dışı kaldı?

    Medyaya yansıyan diğer haberlere göre 37 yaşındaki süperstar, MLS'ten gelecek tekliflere de sıcak bakıyor... 
  • Cristiano Ronaldo hangi takıma gidecek? Cristiano Ronaldo transfer mi oluyor, Manchester United'dan ayrılacak mı? Ronaldo neden kadro dışı kaldı?

    İspanyol Marca Gazetesi'nin iddiasına göre; MLS ekibi İnter Miami'nin sahibi olan Beckham, Portekizli oyuncuyla temasa geçti.

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