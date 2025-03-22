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        Haberler Spor Futbol Cristiano Ronaldo: Hojlund'un sevincinde problem yok - Futbol Haberleri

        Cristiano Ronaldo: Hojlund'un sevincinde problem yok

        Uluslar Ligi çeyrek final ilk maçında Danimarka'ya 1-0 yenilen Portekiz Milli Takımını'nın yıldızı Cristiano Ronaldo, "Hojlund'un sevincinde problem yok" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2025 - 21:57 Güncelleme: 22.03.2025 - 21:57
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        "Hojlund'un sevincinde problem yok"
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        Portekiz Milli Takımı'nın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, Danimarka maçında Rasmus Hojlund'un yaptığı sevinci değerlendirdi.

        "HOJLUND'UN SEVİNCİNDE PROBLEM YOK"

        Portekizli oyuncu, "Hojlund'un gol attıktan sonraki sevincinde problem yok. Bu bir saygısızlık değil. Dünyanın dört bir yanındaki sporcular benim gol sevincimi yapıyor." dedi.

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