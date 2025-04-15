Cristiano Ronaldo, iki yıl daha Al-Nassr'da - Futbol Haberleri

Cristiano Ronaldo, iki yıl daha Al-Nassr'da - Futbol Haberleri

Cristiano Ronaldo, iki yıl daha Al-Nassr'da 40 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr ile iki yıllık yeni sözleşme için anlaşmaya vardı.

Habertürk Giriş: 15.04.2025 - 22:32 Güncelleme: 15.04.2025 - 22:34 facebook

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