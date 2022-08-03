CRISTIANO RONALDO MAN. UNITED'DAN AYRILIYOR MU?



İngiliz devi Manchester United'da Cristiano Ronaldo'nun son durumu gündemdeki yerini koruyor. Konuyla ilgili olarak bir dönem United'da Ronaldo ile takım arkadaşı olan Rio Ferdinand'ın: "Manchester United Ronaldo problemi daha fazla büyümeden çözülmeli" açıklaması sonrası Ronaldo'nun ayrılacağı iddiaları daha da arttı.