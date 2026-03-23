Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez’den tek karede 20 milyon dolar

        Cristiano Ronaldo ve nişanlısı Georgina Rodriguez'in sosyal medyada paylaştığı karedeki otomobil, yüzük ve saatler, toplam değeri 20 milyon doların üzerinde oluşuyla dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2026 - 11:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tek karede 20 milyon dolar

        Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ve İspanyol nişanlısı Georgina Rodriguez, romantizmi lüksle birleştirerek nasıl bir etki yaratacaklarını biliyor. Ünlüler dünyasının güçlü çifti, elmaslar, lüks saatler ve lüks otomobilden oluşan tek bir kareyle adlarından söz ettirdi.

        Ronaldo ve Rodriguez ikilisi, 20 milyon doların üzerinde değere sahip lüks eşyalarla dolu Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. 700 bin ve 450 bin dolarlık değere sahip elmaslarla süslü saatler, Rodriguez'in 30 karatlık 6 milyon dolar değerindeki nişan yüzüğü ve 13,5 milyon dolarlık lüks otomobille birlikte ünlü çift, aşırı gösterişli bir romantizm sergiledi.

        Rodriguez'in "Sevgiliyle akşam yemeği" mesajlı karedeki detayların toplam değerinin 20 milyon dolardan fazla olduğu belirtildi.

        Ronaldo ve Rodriguez çifti, 10 yıldır birlikte ve geçen yaz nişanlandıklarını ilan etti.

        1,4 milyar dolarlık net servetiyle ekim ayında dünyanın ilk milyarder futbolcusu olarak ilan edilen Ronaldo, futbol kariyerini Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Nassr'da sürdürüyor.

        Suudi Arabistan'da devasa bir malikanede yaşayan 41 yaşındaki Ronaldo ve 32 yaşındaki Rodriguez çiftinin toplam beş çocuğu var. Ronaldo'nun taşıyıcı anneden dünyaya gelen oğlu Cristiano Jr. ve ikizleri Eva Maria ve Mateo'nun ardından Rodriguez ile iki çocuğu daha oldu. Kızları Alana'nın ardından Rodriguez ikiz bebeklere hamile kaldı. Ancak doğum esnasında ikizlerden biri hayatını kaybetti, Bella adını verdikleri kızları sağlıklı bir şekilde doğdu.

        Ronaldo ve Rodriguez çifti, 2016 yılında İspanya'nın Madrid şehrinde tanıştı. Rodriguez'in satış asistanı olarak çalıştığı lüks çanta mağazasına Ronaldo müşteri olarak gitmiş ve aralarında aşk doğmuştu.

        #Cristiano Ronaldo
        #Georgina Rodriguez
        #lüks
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
