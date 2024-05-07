Crystal Palace: 4 - Manchester United: 0 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Crystal Palace, sahasında güçlü rakibi Manchester United'ı 4-0 mağlup etti. Crystal Palace'a üç puanı getiren golleri Michael Olise (2), Jean-Philippe Mateta ve Tyrick Mitchell kaydetti. Erik ten Hag yönetimindeki Manchester ekibi, tarihinde ilk kez bir Premier Lig sezonunda 13 maç kaybetti.
İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Crystal Palace, sahasında Manchester United'ı 4-0 mağlup etti.
Ligin 36. hafta mücadelesinde Londra ekibine farklı galibiyeti getiren golleri 12 ve 66. dakikalarda Michael Olise, 40. dakikada Jean-Philippe Mateta ve 58. dakikada Tyrick Mitchell attı.
Erik ten Hag yönetimindeki Manchester ekibi, tarihinde ilk kez bir Premier Lig sezonunda 13 maç kaybetti.
Bu galibiyetin ardından Crystal Palace puanını 43'e çıkarırken, Manchester United 54 puanda kaldı.