Crystal Palace: 4 - Manchester United: 0 | MAÇ SONUCU İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Crystal Palace, sahasında güçlü rakibi Manchester United'ı 4-0 mağlup etti. Crystal Palace'a üç puanı getiren golleri Michael Olise (2), Jean-Philippe Mateta ve Tyrick Mitchell kaydetti. Erik ten Hag yönetimindeki Manchester ekibi, tarihinde ilk kez bir Premier Lig sezonunda 13 maç kaybetti.

Habertürk Giriş: 07.05.2024 - 00:21 Güncelleme: 07.05.2024 - 00:24 facebook

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