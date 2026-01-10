Habertürk
Habertürk
        Crystal Palace'a soğuk duş: 6. Lig ekibine elendiler! - Futbol Haberleri

        Crystal Palace'a soğuk duş: 6. Lig ekibine elendiler!

        İngiltere 6. Lig takımı Macclesfield, FA Cup'ta son şampiyon Crystal Palace'ı 2-1 mağlup ederek üst tura yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2026 - 17:35 Güncelleme: 10.01.2026 - 17:36
        Crystal Palace'a FA Cup'ta soğuk duş!
        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, FA Cup 3. Turu'nda deplasmanda İngiltere Ulusal Lig (6. Lig) takımlarından Macclesfield ile karşılaştı.

        The Leasing.com Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Macclesfield 2-1 kazandı.

        Macclesfield'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Paul Dawson ve 61. dakikada Isaac Buckley-Rickettskaydetti. Crystal Palace'in tek golü ise 90. dakikada Yeremy Pino attı. Bu sonuçla birlikte Macclesfield, büyük bir sürprize imza atarak FA Cup'ta tur atlarken; organizasyonun son şampiyonu Crystal Palace, kupaya veda etti.

        Manisa'da çöken yolda insan kafatası ve kemikler bulundu

        (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yağışların ardından çöken bir yolda insan kafatası ve kemikler bulundu.

