Crystal Palace'a soğuk duş: 6. Lig ekibine elendiler!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, FA Cup 3. Turu'nda deplasmanda İngiltere Ulusal Lig (6. Lig) takımlarından Macclesfield ile karşılaştı.

The Leasing.com Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Macclesfield 2-1 kazandı.

Macclesfield'a galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Paul Dawson ve 61. dakikada Isaac Buckley-Rickettskaydetti. Crystal Palace'in tek golü ise 90. dakikada Yeremy Pino attı. Bu sonuçla birlikte Macclesfield, büyük bir sürprize imza atarak FA Cup'ta tur atlarken; organizasyonun son şampiyonu Crystal Palace, kupaya veda etti.