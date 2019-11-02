THY Avrupa Ligi'nde Rusya temsilcisi CSKA Moskova, Barcelona'nın haftayı mağlubiyetle kapatmasının ardından yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda altıncı hafta maçları tamamlandı.

Anadolu Efes, konuk olduğu Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 86-70 mağlup olarak ligdeki ikinci yenilgisini aldı ve 6. sıraya geriledi.

Sezona iyi başlayamayan Fenerbahçe Beko ise konuk ettiği Litvanya ekibi Zalgiris'e 79-76 yenilerek kötü gidişatını sürdürdü. Ligde 5. kez kaybeden sarı lacivertli ekip, 17. sırada kaldı.

İspanya temsilcisi Barcelona, konuk olduğu İtalya ekibi AX Armani Exchange Milan'a 83-70 kaybetti ve ligin tek namağlup takımı unvanını kaybederek ikinci sıraya geriledi.

Son şampiyon Rusya temsilcisi CSKA Moskova ise konuk olduğu aynı ülkeden Zenit'i 87-70'lik skorla geçerek liderlik koltuğunu Barcelona'dan devraldı.

SONUÇLAR

Kızılyıldız mts (Sırbistan) - Khimki (Rusya): 90-78

Panathinaikos (Yunanistan) - Anadolu Efes: 86-70

Zenit (Rusya) - CSKA Moskova (Rusya): 70-87

Fenerbahçe Beko - Zalgiris (Litvanya): 76-79

Valencia Basket (İspanya) - ASVEL (Fransa): 81-72

AX Armani Exchange Milan (İtalya) - Barcelona (İspanya): 83-70

Olympiakos (Yunanistan) - Maccabi FOX (İsrail): 65-90

Baskonia (İspanya) - Bayern Münih (Almanya): 93-60

Real Madrid (İspanya) - ALBA Berlin (Almanya): 85-71

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