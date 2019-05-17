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CSKA Moskova Real Madrid basketbol maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Finalfour heyecanı 2019

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı İspanya'da başlıyor. Gözler bugün CSKA Moskova Real Madrid basketbol maçında olacak. Peki CSKA Moskova Real Madrid basketbol maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2019 Finalfour heyecanı

CSKA Moskova Real Madrid

CSKA Moskova Real Madrid maçı için geri sayım başladı. Türkiye'den Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, İspanya'dan Real Madrid ile Rusya'dan CSKA Moskova takımları, 2018-2019 sezonunun en büyüğü olmak için Vitoria-Gasteiz kentinde Fernando Buesa Arena'ya çıkacak.

Dörtlü Final'in ilk maçlarında yarın Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'le, Real Madrid ise CSKA Moskova'yla finale çıkma mücadelesi verecek.

Kazananlar 19 Mayıs'ta finalde, kaybedenler ise üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

FİNALFOUR MAÇLARI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in maç programı (TSİ) şöyle:

17 Mayıs 2019 Cuma

19.00 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes

22.00 CSKA Moskova-Real Madrid

19 Mayıs Pazar:

18.30 Üçüncülük maçı

21.30 Final maçı

Dörtlü Final maçları beIN Sports'tan naklen yayımlanacak.

Bir Türk takımı 19 Mayıs'ta finalde

THY Avrupa Ligi'nde 2018-2019 sezonunun finalinde bir Türk takımı şampiyonluk mücadelesi verecek.

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanacak maçın galibi, 19 Mayıs'ta finalde Türkiye'yi temsil edecek.

Final maçının, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümüne denk gelmesi dikkati çekiyor.

Fenerbahçe Beko'dan Anadolu Efes'e büyük üstünlük
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarında daha önce 14 kez karşılaştığı Anadolu Efes'e önemli bir üstünlük kurdu.

Sarı-lacivertliler, 15. kez Avrupa arenasında rakip olacağı Anadolu Efes'e 14 maçta sadece 3 defa kaybetti.

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes 7. kez

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, bu sezon 7. kez birbirlerine rakip olacak.

Türkiye'de her kulvarda birbirlerine rakip olan iki ekip Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda birer kez, lig ve Avrupa'da ise ikişer defa karşılaştı.

İki takımda bu maçlarda üçer galibiyet elde etti.

Fenerbahçe'de sakatlık problemi

Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final'e büyük sakatlık sorunlarıyla geldi.

Sarı-lacivertlilerde Fransız basketbolcu Joffrey Lauvergne ile İtalyan forvet Luigi Datome, Dörtlü Final'de sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Her iki oyuncu da oynayamayacak olmalarına rağmen İspanya'ya gelerek, takımı yalnız bırakmadı.

Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları bulunan Çek pivot Jan Vesely ile Sırp forvet Nikola Kalinic'in ise belirsizlikler devam ediyor. İki oyuncunun da yapılacak son antrenman sonrası oynayıp oynamayacağı belli olacak.

CSKA Moskova ile Real Madrid, Dörtlü Final'de 3. kez

Dörtlü Final'in diğer eşleşmesi olan CSKA Moskova ile Real Madrid, bu seviyede üst üste ve toplamda da 3. kez birbirlerine rakip olacak.

İstanbul'da 2016-2017 sezonunda düzenlenen Dörtlü Final'in üçüncülük maçında karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde kazanan CSKA Moskova olmuştu. Rus ekibi rakibini, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 94-70 mağlup etmişti.

İki takım geçen sezon Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda da karşı karşıya gelmişti. Bu maçı 92-83 kazanan Real Madrid, finalde de Fenerbahçe'yi yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.

CSKA Moskova ile Real Madrid, THY Avrupa Ligi'nde ise 25. defa karşı karşıya gelecek. Rus ekibi, rakibi karşısında önemli bir üstünlük kurdu ve daha önceki 24 maçın 17'sini kazandı. Normal sezonda ise CSKA Moskova rakibini iki maçta da yenmeyi başardı.

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso'ya karşı üstünlük kurdu. İki başantrenörün şu anki takımlarıyla birbirlerine rakip olduğu 10 maçın 7'sini Yunan başantrenör Itoudis kazandı.

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