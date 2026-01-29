Habertürk
        CSO Ada Ankara’da Queen rüzgarı esecek

        Ünlü rock grubu Queen'in şarkıları 31 Ocak Cumartesi günü 'Queen for Strings' konseri ile yaylı çalgıların eşliğinde CSO Ada Ankara'da sahneye taşınacak

        Giriş: 29.01.2026 - 19:31 Güncelleme: 29.01.2026 - 19:31
        CSO Ada Ankara'da Queen rüzgarı esecek
        CSO Ada Ankara’da dünyaca ünlü rock grubu Queen’in hafızalara kazınan eserleri 31 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de “Queen for Strings” konseri ile yaylı çalgıların eşliğinde sahneye taşınacak.

        Queen repertuvarının klasik müzik ve rock müziği bir araya getiren özel düzenlemelerle seslendirileceği ve yaylı çalgıların güçlü tınıları ile modern enstrümanların birleşeceği Freddie Mercury’nin ruhunu hissettiren konser izleyicilere farklı ve etkileyici bir müzik deneyimi sunacak.

        Piyanoda Mehmet San’ın, kemanlarda Marina Agapova ve İlknur Özcan Andersen’in, viyolada Betül Aracı, viyolonselde Beste Ünal ve kontrabasta Çağatay Yurt’un sahne alacağı konserde gitarları Efe Kızıloğlu ve Ferhat Yağlıcıoğlu üstlenecek. Bas gitarda Berkay Başar’ın davulda ise Erdinç Aktuğ performans sergileyeceği konserin vokalinde Zerrin Mete yer alacak.

