Takipçileri tarafından ilgiyle izlenen Çukur 4. sezon 8. bölüm dün akşam yayınlandı. SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur'da heyecan durulmuyor. Çağatay Erdenet'in geri döndüğü Çukur 100. bölümde neler oldu? Çukur 100. bölüm full izle

ÇUKUR 100. BÖLÜM FULL İZLE

ÇUKUR 4. SEZON 8. BÖLÜM İZLE

ÇUKUR 4. SEZON 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cengiz’in hamlesiyle ailesinin tehlikede olduğunu gören Yamaç, Cengiz’i bile şaşırtacak bir hamle yapacak. Vartolu ve Yamaç hem Cengiz’le baş etmek hem de Çukur’u korumak için harekete geçmek üzereyken sürpriz bir haberle bütün planları değişecek. Karaca’nın Azer’in ölümü hakkında söyleyeceği şeyler Koçovalı evinde bütün dengeleri alt üst edecek. Çukur halkı kendilerinden biri zarar görünce bir kez daha kenetlenecek. Yamaç ve Vartolu’yla birlikte nefes kesecek bir aksiyona giren gençler, Çukurlu olmanın ne demek olduğunu duygu dolu anlarla hatırlayacak. Yamaç, Cengiz’in görevini de yerine getirdikten sonra eski bir düşmanıyla yeniden bir araya gelmek zorunda kalacak.