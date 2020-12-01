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Çukur 105. bölüm tek parça izle

SHOW TV'nin fenomen dizisi Çukur heyecan dolu 105. bölümüyle dün akşam seyirci karşısına çıktı. Geçen bölümde Yamaç'ın Çukur'a dönmesi bütün dengelerin değişeceğini göstermişti. Çukur 4. sezon 13. bölümde neler oldu? Çukur 105. bölüm tek parça izle

Çukur 105. bölüm tek parça izle

Çukur 4. sezon 13. bölüm, büyük yüzleşme sahnesiyle izleyenleri ekrana kiitledi. Çukur 4. sezon 13. bölüm dün akşam 20.00'de ekrana geldi. Koçovalılar'ın yüzleşmesiyle Çukur'da yeni bir dönem mi başlayacak? Çukur 105. bölümde neler oldu? Çukur 105. bölüm izle tek parça

ÇUKUR 105. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

ÇUKUR 4. SEZON 13. BÖLÜM TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇUKUR 4. SEZON 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur'un tapularını ele geçirerek Cumali'yi büyük bir çıkmaza sokan Çağatay, Ogeday'ın öldüğünü zannederken Yamaç'ın oyununa geldi. Yamaç, Çağatay'ın suikast planına engel olarak Ogeday'ın hayatını kurtardı ve onun hayatına karşılık kendi sevdiklerini koruyacağını belirtti.

Cumali, Ogeday'ı öldürmeye çalışırken yine karşısında Yamaç engeliyle karşılaşınca öfkeden deliye döndü. Tapular için kendini çaresiz ve suçlu hisseden Cumali, Yamaç ile gerçek ve içten bir yüzleşme yaşadı. "Babama niye sıktın?" sorusu üzerine Yamaç'ın söyledikleri herkesi derinden etkilerken, yüreklere dokunan bu yüzleşmeden sonra Cumali, kardeşini affetti ve ikili arasındaki gerilim sona erdi.

Cumali'nin Çağatay'a tapuları kaptırdığını öğrenen Yamaç, onları geri almak için bir çözüm yolu ararken Çağatay, Cumali'ye tapuları o öldüğünde kardeşine vereceğini söyledi. Cumali, Çukur için kendi canını feda etmeye hazırdı. Yamaç ise Ogeday'ın hayatını kurtarmasına karşılık Süreyya'dan tapuları almasını istedi. Yamaç'ın bu hamlesi, Süreyya ve Seren ile sürpriz bir iş birliğine yol açtı.

Yamaç, tapuları geri almayı başardı ancak her şeyden habersiz olan Cumali, ölümüne doğru yola çıktı. Cengiz'i arayıp teslim olan Cumali, Erdenetler'in çiftliğine geldiğinde Cengiz'in adamlarının saldırısına uğradı. Tam bu anlarda Yamaç ve Çukurlular, Cumali'yi kurtardı. Diğer tarafta Selim, Cemil ile birlikte yola çıkarak Çukur'dan ayrılmayı planlarken finalde karşılaştığı manzara herkesi şoke etti. Çağatay, Cemil'i kullanarak Selim'i tuzağa düşürürken, yapacağı hamle şimdiden büyük merak konusu oldu.

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