Çukur 107. bölüm izle tek parça

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur 4. sezon 15. bölümü dün akşam saat 20.00'de seyirci karşısına çıktı. Erdenet ailesinden Kulkan Erdenet'in de oyuna dahil olduğu Çukur 4. sezon 15. bölümde neler oldu? Çukur 107. bölüm tek parça izle

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ÇUKUR 4. SEZON 15. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 107. Bölümünde Yamaç’ın Cengiz’in fabrikalarını patlatması intikam için atacağı adımların ilki olacak. Uzun süredir Erdenetler ve Koçovalılar arasındaki savaşı uzaktan izleyen Kulkan harekete geçme fırsatı bulacak.

Selim’in intikamını almak için harekete geçen Cumali büyük bir sürprizle karşılaşacak. Efsun’un Erdenetler'in elinde olduğundan habersiz Yamaç, Nehir’in güvenliğini sağlamaya çalışacak. Koçovalılar'ın Selim’in intikamını almak için yapacakları ilk saldırı nefesleri kesecek.